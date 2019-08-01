Видео монтаж, конвертирование аудио и видео форматов.
Привет, уже в течение 3 лет видео монтаж для меня является хобби и приятным время провождением, поэтому буду рада помочь вам с видео монтажом.
В число в моих возможностей входить :
- Обрезка видео.
- Цветокоррекция.
- Ускорение или замедление.
- Изменение или добавление аудио дорожек.
- Вставка текста, либо картинок.
- Плавные переходы.
- Изменение тембра голоса.
- Конвертирование аудио и видео.
- Вставка видео на хромакей.
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