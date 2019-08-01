MadamSi

Дарья MadamSi

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Видео монтаж, конвертирование аудио и видео форматов.

Привет, уже в течение 3 лет видео монтаж для меня является хобби и приятным время провождением, поэтому буду рада помочь вам с видео монтажом.

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В число в моих возможностей входить :

  • Обрезка видео.
  • Цветокоррекция.
  • Ускорение или замедление.
  • Изменение или добавление аудио дорожек.
  • Вставка текста, либо картинок.
  • Плавные переходы.
  • Изменение тембра голоса.
  • Конвертирование аудио и видео.
  • Вставка видео на хромакей.

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Если то что вам нужно нет в списке, это еще не значит что я этого не могу !