Видео монтаж, конвертирование аудио и видео форматов.

Привет, уже в течение 3 лет видео монтаж для меня является хобби и приятным время провождением, поэтому буду рада помочь вам с видео монтажом.

﻿

В число в моих возможностей входить :

Обрезка видео.

Цветокоррекция.

Ускорение или замедление.

Изменение или добавление аудио дорожек.

Вставка текста, либо картинок.

Плавные переходы.

Изменение тембра голоса.

Конвертирование аудио и видео.

Вставка видео на хромакей. ﻿

Если то что вам нужно нет в списке, это еще не значит что я этого не могу !