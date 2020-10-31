Madinateacher

Пишу от сердца и души, только так, можно донести мысли и между строк...

Являясь учителем уже долгие годы, научилась излагать свои мысли вкусно и понятно. Давать пищу для размышления. Говорят, что бумага стерпит все, оно и верно, потому что, только через письмо можно изложить все свои мысли в более расширенном формате. Грамотное и смысловое письмо - это либо дано, либо нужно приобретать временем.

Я рада тому, что на сегодняшний день преподаю на трех языках и доношу информацию грамотно, вкусно, прогрессивно. Считаю, что профессионализм и дисциплина должна быть во всем, даже при заваривании чая.