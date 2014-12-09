Владение иностранными языками
Английский - выше среднего
Знания и опыт
У меня есть сертификат о прохождении курсов от компании QAtestlab.Имею опыт в написании багов и тест кейсов. Знаком и понимаю суть видов тестирования и не много знаю Selenium. Изучал HTML\CSS\ самостоятельно писал простенькие странички с картинками.Знаю структуру HTML кода. Так же знаю основы SEO.
Персональная информация
Стремление развиваться в области IT.
Дополнительно:
-Загран паспорт
-Права категории Б. (выданы 2012г.)
Увлечения
Увлекаюсь музыкой.
Играл в хардкор группе. Мой опыт на ударных 2 года. Есть стремление создать свою группу.
Личные качества:
Усидчивый
Внимательный
Хорошо обучаем
Хорошо адаптирован к изменениям в процессе работы.
Стремление улучшать свои навыки в области IT.