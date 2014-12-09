Ищу вакансию Junir QA engineer

Владение иностранными языками

Английский - выше среднего

Знания и опыт

У меня есть сертификат о прохождении курсов от компании QAtestlab.Имею опыт в написании багов и тест кейсов. Знаком и понимаю суть видов тестирования и не много знаю Selenium. Изучал HTML\CSS\ самостоятельно писал простенькие странички с картинками.Знаю структуру HTML кода. Так же знаю основы SEO.

Персональная информация

Стремление развиваться в области IT.

Дополнительно:

-Загран паспорт

-Права категории Б. (выданы 2012г.)

Увлечения

Увлекаюсь музыкой.

Играл в хардкор группе. Мой опыт на ударных 2 года. Есть стремление создать свою группу.

Личные качества:

Усидчивый

Внимательный

Хорошо обучаем

Хорошо адаптирован к изменениям в процессе работы.

Стремление улучшать свои навыки в области IT.