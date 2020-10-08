Madrina-Fina

Веб дизайн
Веб-дизайнер
Здраствуйте, меня зовут Мадина.
Я дизайнер - сайтов на Тильде!
Реализую любую идею для бизнеса в интернете!
Что я могу сделать для вас?
1) Вникаю в вашу задачу, делаю подробный анализ конкурентов, учитывая их ошибки и недостатки делаю прототип с мощным маркетингом для 100% попадания в вашу ЦА.
2) Делаю дизайн сайта с помощью профессиональных инструментов по вашим предпочтениям.
3) Верстка сайта на Тильде, с интересной анимацией.
4) Базовая настройка для SEO продвижения
Могу вам гарантировать:
1) Всегда на связи
2) Не срываю сроков
3) Качественный результат
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