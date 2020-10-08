Madrina-Fina

Веб дизайн

Веб-дизайнер

Здраствуйте, меня зовут Мадина.

Я дизайнер - сайтов на Тильде!

Реализую любую идею для бизнеса в интернете!

Что я могу сделать для вас?

1) Вникаю в вашу задачу, делаю подробный анализ конкурентов, учитывая их ошибки и недостатки делаю прототип с мощным маркетингом для 100% попадания в вашу ЦА.

2) Делаю дизайн сайта с помощью профессиональных инструментов по вашим предпочтениям.

3) Верстка сайта на Тильде, с интересной анимацией.

4) Базовая настройка для SEO продвижения

Могу вам гарантировать:

1) Всегда на связи

2) Не срываю сроков

3) Качественный результат