Maestrodroid

Здравствуйте! Необходимо задизайнить один экран под Андроид планшеты. Есть приложение по изучению английского, сейчас главный экран для телефонов выглядит вот так https://lh3.ggpht.com/NCmjaoZUv8zgQ3SK_0KJuUWQkN8-iwiPLF85IEQXigGHvBvn5Z8Z8sjosiIxHbhbkEc=h900 Хотелось бы придать ему более лучшего вида. (только под ...