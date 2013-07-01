Maestrodroid

Здравствуте! Необходимо сделать несколько звуков для игры и фоновую мелодию. Игра новогодняя, на тематику Санты. Как себе примерно вижу фоновую музыку: тихая новогодняя мелодия (сброшу мп3) с легким шумом ветра и летящего снега. ...
- Музыка и Звуки8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько персонажей и зданий для игры - спрайты, 2Д, вид сверху. Здания: 3 типа замков (маленький, средний, большой), могут отличаться количеством башен, размером и т.п. ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо задизайнить один экран под Андроид планшеты. Есть приложение по изучению английского, сейчас главный экран для телефонов выглядит вот так https://lh3.ggpht.com/NCmjaoZUv8zgQ3SK_0KJuUWQkN8-iwiPLF85IEQXigGHvBvn5Z8Z8sjosiIxHbhbkEc=h900 Хотелось бы придать ему более лучшего вида. (только под ...Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн плеера. Экраны: 1. Главный экран: 3 кнопки (Мои файлы, Онлайн музыка, Плейлисты) 2. С первого экрана переходим на второй. Здесь слайд меню, слева (те же элементы, что ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно задизайнить два скрина для игры. Игровой экран и меню. Подробности при переписке.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать веселую (позитивную) анимированную 3-д модель мультяшного мальчика в зимней одежде, с варешками. Возможно долгосрочное сотрудничество, т.к. занимаюсь разработкой игры и моделей нужно будет много.3D-графика4 заявкиЗакрыт12 лет назад