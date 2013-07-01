Maestrodroid

Анатолий Maestrodroid

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужно задизайнить два скрина для мобильной игры
Отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!!!
Работой доволен! Все в срок, без факапов и сложностей!
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