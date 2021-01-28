Трудолюбивый Фрилансер
Дизайнер, с опытом более 3-х лет, очень люблю монтировать и создавать оформление для соц.сетей.
Работа делаю как для себя, то есть, то что мне не нравится, я буду переделывать до того момента как мне понравится. Очень ответственный и трудолюбивый.
Приятный в общении
Делаю:
-Аватарка (Для всех соц. сетей)
-Обложки (Для Ютуб,Вк, и др.)
-Превью (Для Ютуб)
-Различные картинки (Оформление конкурсов)
-Все что связано с фотошопом
Портфолио
- Превью25 просмотров
- Оформление Групп ВКонтакте24 просмотра
- Оформление Ютуб Канала25 просмотров