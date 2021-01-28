Трудолюбивый Фрилансер

Дизайнер, с опытом более 3-х лет, очень люблю монтировать и создавать оформление для соц.сетей.

Работа делаю как для себя, то есть, то что мне не нравится, я буду переделывать до того момента как мне понравится. Очень ответственный и трудолюбивый.

Приятный в общении

Делаю:

-Аватарка (Для всех соц. сетей)

-Обложки (Для Ютуб,Вк, и др.)

-Превью (Для Ютуб)

-Различные картинки (Оформление конкурсов)

-Все что связано с фотошопом