Закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности менеджер организации строительства. Магистр, красный диплом. Имею опыт работы в области архитектуры, дизайна интерьеров, мебели, лестниц. Входила в творческое объединение Architect F. Владею графическими редакторами AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Corel Draw. Также владею ручной графикой, методами построения композиции и цвета, знакома с архитектурными и художественными стилями.
Портфолио
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