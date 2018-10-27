Maffa

Мария Федорова Maffa

 
40 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности менеджер организации   строительства. Магистр,  красный диплом.  Имею опыт работы в области архитектуры, дизайна интерьеров, мебели, лестниц. Входила в творческое объединение Architect F. Владею графическими редакторами AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Corel Draw. Также владею ручной графикой,  методами построения композиции и цвета, знакома с архитектурными и художественными стилями.

AutoCADIllustratorPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ