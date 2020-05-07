Работа в Instagram.

Услуги/задачи, которые я могу для вас выполнить💪:

 Аудит профиля в инстаграм, ( вместе с вами посмотрим, есть ли потенциал блога, выявим косяки, и я предложу вам пути их решения ). Оплата - 300 руб. Копирайтинг:

Тезисы на рекламу. Оплата - 200 руб.

 Пост с ваших слов ( блогера ). Оплата - 200 руб.

 Отредактировать ваш текст ( блогера ). Оплата - 100 руб.

 Рубрикатор в постах и в сторис( минимальные цены+ по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 🔥:

 Генерирование новой рубрики для вашего блога, помощь с написанием поста на эту тему. Оплата - 200 руб.

Генерирование новой рубрики для сторис. Оплата - 150 руб.

Могу составить план выпуска постов и сторис в соответствии с вашим расписанием. Оплата + 200 руб. к указанным ценам.

Цены указаны за одну рубрику! Если нужно больше, то указанную цену умножаете на количество необходимых рубрик}.

 Оформление сторис( их визуал ). Оплата - 100 руб.

 Вовлечение подписчиков в вашу активную жизнь. ( Всё возможные методы для вашего блога ):

 ТОЛЬКО генерация идей. Оплата - 200 руб.

 Генерация идей + контроль их реализации. Оплата + 100 руб. к указанной цене.

 Закупка рекламы у блогеров ( весь процесс ), также взаимореклама. ( Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 栗‍♂️🔥

Оплата - 9% от стоимости рекламы.

 Продажа/принятие заявок на рекламу от других блогеров ( минимальныя цена + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 栗‍♀️🔥

Оплата - 8% от стоимости рекламы.

 PR - агент ( продажа рекламы + закупка рекламы у других блогеров ). ( Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 濾🔥

Оплата - 23000 руб.

 Создание продающей шапки профиля ( на время рекламной кампании ). Минимальная цена + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! 慄‍♀️🔥

Оплата - 200 руб.

 Поиск гивов и/ или марафонов для вас. ( Минимальные цены, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 慄‍♂️🔥:

Поиск гивов для вашего участия. Оплата - 300 руб.

 Поиск марафонов для вашего участия. Оплата - 400 руб.

 Поиск первого и второго - складываем цены}.

 Организация гивов и/или марафонов. ( Минимальные цены + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 利‍♂️🔥:

Ваш гив. Оплата - 8% от полученной суммы после его окончания.

 Ваш марафон. Оплата - 9% от полученной суммы после его окончания.

Цены указаны за одно проведение! Если нужно провести несколько ( составить план проведения каждого, в соответствии с вашим расписанием ), то количество необходимых гивов/марафонов умножаем на указанную цену}.

 Стратегия продвижения вашего блога ( лично слежу за процессом ). Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах. 利‍♀️🔥

Оплата - 20000 руб.

 Поиск монтажера видео ( и/или обработка видео ) для вас, на любые темы. Оплата - 100 руб.

 Полный пакет всех моих услуг:

 На одно сотрудничество. Оплата - 45650 руб. + % от организации и проведения гивов и марафонов.

 Сотрудничество на долговременной основе. Оплата договорная. Списки что именно входит в пакеты услуг по аудиту профиля, по организации гивов и/или марафонов для вас и по стратегии продвижения вашего блога, отправляю личным сообщением, при заказе этих услуг}}. Портфолио есть по аудиту профиля, по стратегии продвижения, по рекламе.

Связывайся со мной для заказа нужной услуги力:

 Личные сообщения в телеграм: @malina_alina657

 Директ инстаграм: https://instagram.com/ali832na9?igshid=mxwgj4pfjdo5

 Почта:

 Вк: https://vk.com/alina.popova2015

力О себе:

Успешно окончила курс " Менеджерят " от NIOLY ( Полины Пушкаревой ) 

Работаю на офигенный результат ⏱️

Хочу зарабатывать денюшку 

Стараюсь сделать для вас качественно 

Чёткие дедлайны - следую им! ️ Ответственность за результат делим с вами пополам 壟