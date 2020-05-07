Услуги/задачи, которые я могу для вас выполнить💪:
Аудит профиля в инстаграм, ( вместе с вами посмотрим, есть ли потенциал блога, выявим косяки, и я предложу вам пути их решения ). Оплата - 300 руб. Копирайтинг:
Тезисы на рекламу. Оплата - 200 руб.
Пост с ваших слов ( блогера ). Оплата - 200 руб.
Отредактировать ваш текст ( блогера ). Оплата - 100 руб.
Рубрикатор в постах и в сторис( минимальные цены+ по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 🔥:
Генерирование новой рубрики для вашего блога, помощь с написанием поста на эту тему. Оплата - 200 руб.
Генерирование новой рубрики для сторис. Оплата - 150 руб.
Могу составить план выпуска постов и сторис в соответствии с вашим расписанием. Оплата + 200 руб. к указанным ценам.
Цены указаны за одну рубрику! Если нужно больше, то указанную цену умножаете на количество необходимых рубрик}.
Оформление сторис( их визуал ). Оплата - 100 руб.
Вовлечение подписчиков в вашу активную жизнь. ( Всё возможные методы для вашего блога ):
ТОЛЬКО генерация идей. Оплата - 200 руб.
Генерация идей + контроль их реализации. Оплата + 100 руб. к указанной цене.
Закупка рекламы у блогеров ( весь процесс ), также взаимореклама. ( Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 栗♂️🔥
Оплата - 9% от стоимости рекламы.
Продажа/принятие заявок на рекламу от других блогеров ( минимальныя цена + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 栗♀️🔥
Оплата - 8% от стоимости рекламы.
PR - агент ( продажа рекламы + закупка рекламы у других блогеров ). ( Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 濾🔥
Оплата - 23000 руб.
Создание продающей шапки профиля ( на время рекламной кампании ). Минимальная цена + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! 慄♀️🔥
Оплата - 200 руб.
Поиск гивов и/ или марафонов для вас. ( Минимальные цены, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах ) 慄♂️🔥:
Поиск гивов для вашего участия. Оплата - 300 руб.
Поиск марафонов для вашего участия. Оплата - 400 руб.
Поиск первого и второго - складываем цены}.
Организация гивов и/или марафонов. ( Минимальные цены + по итогу работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах! ) 利♂️🔥:
Ваш гив. Оплата - 8% от полученной суммы после его окончания.
Ваш марафон. Оплата - 9% от полученной суммы после его окончания.
Цены указаны за одно проведение! Если нужно провести несколько ( составить план проведения каждого, в соответствии с вашим расписанием ), то количество необходимых гивов/марафонов умножаем на указанную цену}.
Стратегия продвижения вашего блога ( лично слежу за процессом ). Минимальная цена, по окончанию работы с вас хороший отзыв в указанных мною каналах. 利♀️🔥
Оплата - 20000 руб.
Поиск монтажера видео ( и/или обработка видео ) для вас, на любые темы. Оплата - 100 руб.
Полный пакет всех моих услуг:
На одно сотрудничество. Оплата - 45650 руб. + % от организации и проведения гивов и марафонов.
Сотрудничество на долговременной основе. Оплата договорная. Списки что именно входит в пакеты услуг по аудиту профиля, по организации гивов и/или марафонов для вас и по стратегии продвижения вашего блога, отправляю личным сообщением, при заказе этих услуг}}. Портфолио есть по аудиту профиля, по стратегии продвижения, по рекламе.
Связывайся со мной для заказа нужной услуги力:
Личные сообщения в телеграм: @malina_alina657
Директ инстаграм: https://instagram.com/ali832na9?igshid=mxwgj4pfjdo5
Почта:
Вк: https://vk.com/alina.popova2015
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Успешно окончила курс " Менеджерят " от NIOLY ( Полины Пушкаревой )
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