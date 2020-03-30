Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Таня, я проработала дизайнером уже 4 года.

Я умею, отличать вектор от растра, перерисовывать картинки плохого качества в хорошие. Так же научилась складывать из кучи разных картинок, в одну хорошую и гармоничную композицию. Так же я умею обрабатывать фотографии в разных стилях, но если какой то стиль еще не умею, то без проблем научусь! Вообще то я люблю учиться новому.

Я не ленивый, не конфликтный, да и вообще без вредных привычек. Надеюсь на благоприятное сотрудничество!

Выполняю срочные заказы

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