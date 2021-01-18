MageAssist_msk

Стоимость работы: от 2 000 руб. за час

Профессиональный опыт: более 10 лет

Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги

Добрый день.

Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «MageAssist».

Наша компания работает на рынке более 10 лет с платформой Magento.

Мы занимаемся:

- разработкой магазинов с нуля;

- сопровождением проектов;

- разработкой расширений любой сложности;

- оптимизацией скорости работы магазина;

- серверной оптимизацией;

- версткой макетов и созданием тем (шаблонов);

- обновлением и патчами;

- интеграцией и разработкой дополнительных сервисов.

Наш профессиональный опыт поможет Вам начать зарабатывать уже сейчас.

Мы за долгосрочное сотрудничество!