MageAssist_msk

Стоимость работы: от 2 000 руб. за час
Профессиональный опыт: более 10 лет
Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Добрый день.
Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «MageAssist».
Наша компания работает на рынке более 10 лет с платформой Magento.
Мы занимаемся:
- разработкой магазинов с нуля;
- сопровождением проектов;
- разработкой расширений любой сложности;
- оптимизацией скорости работы магазина;
- серверной оптимизацией;
- версткой макетов и созданием тем (шаблонов);
- обновлением и патчами;
- интеграцией и разработкой дополнительных сервисов.
Наш профессиональный опыт поможет Вам начать зарабатывать уже сейчас.
Мы за долгосрочное сотрудничество!
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