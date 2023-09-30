Разрабатываю веб-сайты на PHP, WordPress. Создаю уникальные онлайн-проекты под различные потребности.

ОПЫТ И УСЛУГИ

Я специализируюсь на создании веб-сайтов различной сложности и работе с различными системами управления контентом, включая PHP, WordPress.

НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Мои навыки включают в себя верстку с использованием HTML5 (PUG), CSS3 (SASS/SCSS), Bootstrap и jQuery. Я также владею программированием на PHP и JavaScript, и работаю с базами данных, такими как MySQL, MySQLi и PostgreSQL.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Моя методология работы включает предварительное изучение вашего технического задания, заключение окончательного договора, безопасную сделку с предоплатой 50%. После выполнения работы вы оплачиваете оставшуюся сумму. После оплаты вы получаете все исходники, пароли, логины и другие необходимые данные. После завершения проекта вы можете оставить отзыв о моей работе.



СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв

КОНТАКТЫ

Телеграм: @mishkoGo

Email: [email protected]

Онлайн с 9 до 21 по Минску