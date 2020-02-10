MageramovKA

Кирилл Магерамов MageramovKAMageramovKA
ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Собранность, сообразительность, высокая обучаемость, высокие показатели эрудированности. Быстро воспринимается новый материал, настойчивость в решении поставленной задачи.
ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, постоянство в своих планах и привязанностях, высокая работоспособность. Умениедержать себя в руках, настойчивость и упорство в достижении поставленной цели.
ЛИДЕРСТВО
Скромность, тактичность, осторожность, доброжелательность.
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Склонность к проявлению осторожности.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
Высокий творческий потенциал, эксцентричность, своеобразие, самобытное мировоззрение и своя собственная, неповторимая манера поведения
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ - ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ
Прямолинейность, общительность, открытость.
Закончил ВУЗ на специальность программист. Больше 3 лет практики разработки ПО на разных языках программирования. Последний год практикую PHP.