MageramovKA

Все, что ни делается, — к лучшему.

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Собранность, сообразительность, высокая обучаемость, высокие показатели эрудированности. Быстро воспринимается новый материал, настойчивость в решении поставленной задачи.

ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, постоянство в своих планах и привязанностях, высокая работоспособность. Умениедержать себя в руках, настойчивость и упорство в достижении поставленной цели.

ЛИДЕРСТВО

Скромность, тактичность, осторожность, доброжелательность.

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Склонность к проявлению осторожности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Высокий творческий потенциал, эксцентричность, своеобразие, самобытное мировоззрение и своя собственная, неповторимая манера поведения

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ - ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ

Прямолинейность, общительность, открытость.

Закончил ВУЗ на специальность программист. Больше 3 лет практики разработки ПО на разных языках программирования. Последний год практикую PHP.