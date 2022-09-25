Допоможу з вирiшенням ваших задач в iндивiдуальному планi

Я творческий человек и мне всегда нравилось, что то создавать креативное, новое, которое выходило бы за рамки обычного.

Основной мой род деятельности это торговля в ней я больше 10

лет. За это время я работал с маркетологами, рекламщиками, сам

разрабатывал инструменты продвижения товара. И понимая, что торговля все

больше уходит в всемирную сеть интернет, я начал изучать данное

направление.

Моей задачей для себя, это было создание интернет

магазина. Первое с чем я познакомился это WordPress, и при этом мне

недостаточно было базовых функций и по этому я стал изучать более

углубленно. Мне нужен был свой оригинальный дизайн и я выучил Css и

Photoshop мне нужна была своя разметка и я выучил Html. Мне нужна была

красивая анимация и тогда я более углубленно выучил Css и параллельно

стал знакомится с Java script и jQuery. С php также знаком но поверхностно если

надо, что-то подправить.

Сегодня готов вам предложить услуги по доработке сайтов, изменение блоков, добавление несложных скриптов

таймер, scroll, переходы, калькуляторы помощь с WordPress, Woocommerce, парсинг товаров, парсинг instagram, парсинг telegram, формирование прайса под hotline либо другую площадку.

Также вы можете дать любую интересную задачу и в течении 30 минут я скажу вам сроки

решения.