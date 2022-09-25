Я творческий человек и мне всегда нравилось, что то создавать креативное, новое, которое выходило бы за рамки обычного.
Основной мой род деятельности это торговля в ней я больше 10
лет. За это время я работал с маркетологами, рекламщиками, сам
разрабатывал инструменты продвижения товара. И понимая, что торговля все
больше уходит в всемирную сеть интернет, я начал изучать данное
направление.
Моей задачей для себя, это было создание интернет
магазина. Первое с чем я познакомился это WordPress, и при этом мне
недостаточно было базовых функций и по этому я стал изучать более
углубленно. Мне нужен был свой оригинальный дизайн и я выучил Css и
Photoshop мне нужна была своя разметка и я выучил Html. Мне нужна была
красивая анимация и тогда я более углубленно выучил Css и параллельно
стал знакомится с Java script и jQuery. С php также знаком но поверхностно если
надо, что-то подправить.
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