Maggie_Sudak

Немецкий язык - переводчик и репетитор

Всем привет!

Я профессиональный репетитор немецкого языка и переводчик. Уже в течение 7-ми лет занимаюсь в этой сфере, в том числе - письменными и устными переводами и написанием уникальных текстов на немецком языке на заданную тему.

Имею опыт работы в стране говорения: год я жила и работала в Германии и полтора года - в Австрии, у меня обширный словарный запас и коллекция сертификатов, подтверждающих мою квалификацию. :-)

Ответственность - обязательное условие, на котором я берусь за выполнение любого задания!

Буду рада получить новую интересную работу, соответствующую моим навыкам!