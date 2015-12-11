Maggie_Sudak

Маргарита Зачиняева Maggie_SudakMaggie_Sudak
36 летУкраина/Судак
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Немецкий язык - переводчик и репетитор
Всем привет!
Я профессиональный репетитор немецкого языка и переводчик. Уже в течение 7-ми лет занимаюсь в этой сфере, в том числе - письменными и устными переводами и написанием уникальных текстов на немецком языке на заданную тему.
Имею опыт работы в стране говорения: год я жила и работала в Германии и полтора года - в Австрии, у меня обширный словарный запас и коллекция сертификатов, подтверждающих мою квалификацию. :-)
Ответственность - обязательное условие, на котором я берусь за выполнение любого задания!
Буду рада получить новую интересную работу, соответствующую моим навыкам!