Magic03

Дмитрий Magic03

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Кидалово:

Язаджи Дмитрий (Yazadjidma) http://www.weblancer.net/users/Yazadjidma/

  • Верстка сайта на Drupal 7

    Необходимо сверстать шаблон по готовому PSD макету. Шаблон страницы один (не используется отдельный шаблон для главной). Внутренние страницы используют общий стиль, но другое расположение регионов. Сборка Друпала - Commerce Kickstart. ...

    Drupal
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта на Drupal из PSD-макета

    $100

    Необходимо сверстать шаблон по готовому PSD макету. Только главная страница. Внутренние страницы используют такой же стиль но другое расположение регионов. Кросбраузерность (от IE7, FF3.5, Opera 10, Chrome 10) Читаемость сайта в IE6. ...

    Drupal
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта компании сельхозтехники/станков

    Здравствуйте, Нужно разработать дизайн для компании занимающейся продажей сельхозтехники, станков для деревообработки, погрузчиков. Современный, стильный дизайн. Условия работы: -100% авторская работа -Оплата 100% ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад