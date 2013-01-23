Необходимо сверстать шаблон по готовому PSD макету. Шаблон страницы один (не используется отдельный шаблон для главной). Внутренние страницы используют общий стиль, но другое расположение регионов. Сборка Друпала - Commerce Kickstart. ...
Кидалово:
Язаджи Дмитрий (Yazadjidma) http://www.weblancer.net/users/Yazadjidma/
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