Работаю программистом с 1998 года. В процессе работы приходится одновременно заниматься разработкой и сопровождением программых комплексов написанных на различных языках и платформах.

Более 3-х лет занимаюсь сопровождением "1С Предприятие 7.7", по мере необходимости написал более 30 серьезных отчетов и обработок.

Знаю Assembler процессоров Z80, промышленных микроконтроллеров Atmel, PIC, использовал Assembler IBM в Delphi-процедурах.

Delphi знаю очень глубоко. Программы писал начиная с Delphi 1.0. За это время было написано много программ начиная от простых заканчивая участием в разработке системы управления предприятием. Для этой системы написал компоненты позволяющие в RunTime создавать, редактировать и сохранять пользовательские диалоговые формы. Так же разработал внутренний язык системы и модуль формирования отчетов.

На FoxPro писал много мелких процедур для работы бухгалтерской системы в основе которой лежит FoxPro.

Хорошо знаю SQL Server: Язык T-SQL, функции, хранимые процедуры, работу с удаленными серверами.