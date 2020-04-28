Magicofbutterfly

Создадим лендинг на платформе Tilda
Создадим качественный одностраничный сайт лендинг пейдж на платформе Tilda.Работаем как с шаблонами, так и с Zero Block. Настроем формы заявок на почту или в Telegram.
Сайт, созданный на Tilda позволяет использовать все элементы современного дизайна и функционала.
Услуга включает:
- До 8 блоков
- Адаптивный сайт
- Форма обратной связи
- Форма заказа
- Админ-панель
- Базовая SEO оптимизация
- Подключение Вашего домена
Срок выполнения: до 3-7 дней.
Наши работы:
При заказе лендинга до 15.05 - разработка лого в подарок!!!