Magicofbutterfly

Создадим лендинг на платформе Tilda

Создадим качественный одностраничный сайт лендинг пейдж на платформе Tilda.Работаем как с шаблонами, так и с Zero Block. Настроем формы заявок на почту или в Telegram.

Сайт, созданный на Tilda позволяет использовать все элементы современного дизайна и функционала.

Услуга включает:

- До 8 блоков

- Адаптивный сайт

- Форма обратной связи

- Форма заказа

- Админ-панель

- Базовая SEO оптимизация

- Подключение Вашего домена

Срок выполнения: до 3-7 дней.

Наши работы:

http://tag-me.tilda.ws/tagme

http://tag-me.tilda.ws/teddy

http://tag-me.tilda.ws

При заказе лендинга до 15.05 - разработка лого в подарок!!!