Веб-программист

Изначально программирование было для меня как хобби. По этому сперва пишу код который мне самому нравиться, а не абы какой. Так же интересно разобраться и в чужом коде.

Начинал изучать программирование ещё с 2018 года. Записался на платные курсы и параллельно самостоятельно изучал работу с кодом, учился на реальных примерах и сам их писал, что бы закрепить знания в области разработки.

С 2018 года получал сертификаты о html/css, javaScript/jQ, бутстрап, так же есть не большой опыт работы в IT компании работа с бутстрапом, вордпресс а так же больше всего писал на PHP/MySQL. Так же имеется сертификат по PHP и не большой сертификат о бустрапе.

Навыки

? Знание HTML, CSS, JavaScript, PHP

? Bootstrap

? Опыт работы в команде.

? Работа с Git, GitHub, GitLab.

? Умение ориентироваться в PHP коде, работать с массивами.

? Знания SQL, MySQL.

? Работа с базами данных PHP Adminer, phpMyAdmin.

? Перфекционизм, любовь к аккуратному и чистому коду

? Ответственность и пунктуальность

? Начальные знания laravel

Умею:

? Верстать сайты, web-приложения, создавать элементы и блоки, соблюдая стилистику сайта или приложения.

? Соблюдать кодстайл, писать понятный и лёгкий для прочтения код.

? Создавать страницы, комфортные для просмотра и взаимодействия на любом экране и устройстве, в любом браузере.

? Подключать дополнительные библиотеки в виде css и js файлов.

? Читать документацию на английском языке.

? Работать с CRM: Bitrix и WordPress