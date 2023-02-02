Изначально программирование было для меня как хобби. По этому сперва пишу код который мне самому нравиться, а не абы какой. Так же интересно разобраться и в чужом коде.
Начинал изучать программирование ещё с 2018 года. Записался на платные курсы и параллельно самостоятельно изучал работу с кодом, учился на реальных примерах и сам их писал, что бы закрепить знания в области разработки.
С 2018 года получал сертификаты о html/css, javaScript/jQ, бутстрап, так же есть не большой опыт работы в IT компании работа с бутстрапом, вордпресс а так же больше всего писал на PHP/MySQL. Так же имеется сертификат по PHP и не большой сертификат о бустрапе.
Навыки
? Знание HTML, CSS, JavaScript, PHP
? Bootstrap
? Опыт работы в команде.
? Работа с Git, GitHub, GitLab.
? Умение ориентироваться в PHP коде, работать с массивами.
? Знания SQL, MySQL.
? Работа с базами данных PHP Adminer, phpMyAdmin.
? Перфекционизм, любовь к аккуратному и чистому коду
? Ответственность и пунктуальность
? Начальные знания laravel
Умею:
? Верстать сайты, web-приложения, создавать элементы и блоки, соблюдая стилистику сайта или приложения.
? Соблюдать кодстайл, писать понятный и лёгкий для прочтения код.
? Создавать страницы, комфортные для просмотра и взаимодействия на любом экране и устройстве, в любом браузере.
? Подключать дополнительные библиотеки в виде css и js файлов.
? Читать документацию на английском языке.
? Работать с CRM: Bitrix и WordPress