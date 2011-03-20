Magistr_de_facto

Работы по психологии, юриспруденции; юридические консультации.

Студент (1 курс магистратуры), помогаю в написании курсовых и дипломных по юриспруденции и психологии, даю юридические консультации. Работаю качественно, без плагиата, с проработкой судебной практики, освещением проблемных вопросов и сравнительным анализом с правом зарубежных стран, возможно даже использование литературы на иностранном языке (нем., англ.). Выполненная работа подкрепляется персональной консультацией заказчика по проблемным вопросам заданной тематики, возможны консультации по вопросам защиты выполненной работы, помощь в выполнении презентаций.