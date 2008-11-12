Желаемая должность: Редактор сайта, контент-менеджер
Стартовый оклад: 10000 руб. в месяц
Есть опыт работы секретарем.
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: Москва
Район проживания: Царицыно
Образование: Учащаяся 4 курса (дневная форма обучения)
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Образование:
Учебное заведение: Московский Педагогический Государственный
Университет, г. Москва
Факультет: Славянской и западноевропейской филологии
Специальность: Русский как иностранный
Грамотный русский язык.
Хороший английский язык.
Уверенный пользователь ПК. Microsoft Office, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady.
Свободное использование Internet.
Личные качества:
Организаторские способности.
Свободно налаживаю контакт людьми.
Настойчивость.
Работоспособность.
Готовность и способность к обучению.
Ответственность.