Magny

Лидия Шабаева Magny

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Желаемая должность: Редактор сайта, контент-менеджер

Стартовый оклад: 10000 руб. в месяц

Есть опыт работы секретарем.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: Москва

Район проживания: Царицыно

Образование: Учащаяся 4 курса (дневная форма обучения)

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Образование:

Учебное заведение: Московский Педагогический Государственный

Университет, г. Москва

Факультет: Славянской и западноевропейской филологии

Специальность: Русский как иностранный

Грамотный русский язык.

Хороший английский язык.

Уверенный пользователь ПК. Microsoft Office, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady.

Свободное использование Internet.

Личные качества:

Организаторские способности.

Свободно налаживаю контакт людьми.

Настойчивость.

Работоспособность.

Готовность и способность к обучению.

Ответственность.

Photoshop