Magomedkhanov

FullStack web developer

﻿Меня зовут Магомед и я начинающий веб-разработчик. На данный момент я практикую пользование следующими языками: HTML&CSS, JavaScript, PHP. Это самый минимум, который мне будет нужен в будущем и я начал с него.

﻿Я готов выполнять заказы прямо сейчас, но с только вышеперечисленными инструментами в своем инвентаре, потому что планирую расширяться в будущем, но не прямо сейчас!

﻿Все по поводу выполненных мной работ(или же просто "портфолио")можно увидеть в ВКонтакте или узнать в личных сообщениях.