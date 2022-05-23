Здравствуйте, меня зовут Магжан!
Я - фронтенд разработчик.
Краткая информация о себе:
Родом из Казахстана город Алматы.
К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.
Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме
О работе с Клиентом:
- качество всегда на первом месте
- всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения
В мой инструментарий входят -
- js/react/redux;
- html/css;
- flexbox; grid;
- препроцессоры: scss/sass;
- БЭМ
Связаться со мной:
https://t.me/MagzhanY - телеграм
[email protected] почта
Также всегда слежу за сообщениями на бирже!