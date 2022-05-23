Здравствуйте, меня зовут Магжан!

Я - фронтенд разработчик.

Краткая информация о себе:

Родом из Казахстана город Алматы.

К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.

Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме

О работе с Клиентом:

- качество всегда на первом месте

- всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

- сопровождаю проект даже после его завершения

В мой инструментарий входят -

- js/react/redux;

- html/css;

- flexbox; grid;

- препроцессоры: scss/sass;

- БЭМ

﻿Связаться со мной:

[email protected] почта

Также всегда слежу за сообщениями на бирже!