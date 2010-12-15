Maha_kristim

Художник-график - (художественно-техническое оформление печатной продукции,

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Художник-график - (художественно-техническое оформление печатной продукции, графика, работа от руки, работа на планшете).

Дизайнер - (модульные сетки, книги, буклеты, периодика, открытки, этикетки, флаера, упаковки и т.д., разработка фирменных логотипов и знаков, фирменные стили фирм, обработка цифровых изображений, фото, коллаж, наружка).

Фантазия и креативность, оригинальность и качественность, нестандартность решений и разнообразность и разносторонность исполнения.

При постоянном сотрудничестве стоимость работы обговаривается индивидуально.

Работаю на совесть, а не на спешку.

В портфолио не размещаю работы, если заказчик этого просит.

Приступаю к работе только после получения:

1. Всей необходимой информации для работы - четкого техзадания.

2. Выбора меня исполнителем!

3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.

4. Предоплата 30%

Работаю так:

5. Предоставляю эскиз.

6. Дорабатываю работу.

7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.

8. Отзыв.

Желаю всем удачи и добра.