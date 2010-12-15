Maha_kristim

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Художник-график - (художественно-техническое оформление печатной продукции, графика, работа от руки, работа на планшете).
Дизайнер - (модульные сетки, книги, буклеты, периодика, открытки, этикетки, флаера, упаковки и т.д., разработка фирменных логотипов и знаков, фирменные стили фирм, обработка цифровых изображений, фото, коллаж, наружка).
Фантазия и креативность, оригинальность и качественность, нестандартность решений и разнообразность и разносторонность исполнения.
При постоянном сотрудничестве стоимость работы обговаривается индивидуально.
Работаю на совесть, а не на спешку.
В портфолио не размещаю работы, если заказчик этого просит.
Приступаю к работе только после получения:
1. Всей необходимой информации для работы - четкого техзадания.
2. Выбора меня исполнителем!
3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.
4. Предоплата 30%
Работаю так:
5. Предоставляю эскиз.
6. Дорабатываю работу.
7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.
8. Отзыв.
Желаю всем удачи и добра.