MahoninValery

Решение задач и кейсов по экономике, бухгалтерскому учёту, математике, экономике предприятия, финансам, IT-в экономике и пр.

Привет! Я студент 3 курса направления экономика, бакалавриат. Решаю задачи и кейсы различной сложности по экономике и связанными с ней дисциплинами (Бух. Учет, математика, финансы, ТКБ, IT-в экономике, эконометрика, экономический анализ и т.д.). Решение задач и кейсов могу осуществлять во всем агрегатах MS Office, а также gretl. С удовольствием возьмусь за письменные работы (курсовые, доклады, рефераты и пр.) по гуманитарным предметам (начиная от истории заканчивая социологией).