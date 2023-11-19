Копирайтинг, тексты, рерайт.

Добрый день. Меня зовут Антон Махов — занимаюсь текстом, контентом и не только.

Что я могу для вас делать:

— Писать тексты- короткие и лонгриды. Пишу на заданную тематику лёгким, читаемым слогом, могу предложить тему сам.

— Адоптация и рерайт готовых текстов. Уникальность от 90%.

— Проводить переговоры по телефону. Получить и сдать задание заказчику.

— Искать и проверять информацию. Оперативно создавать новостные материалы.

— Провести репортажную фотосъёмку и базовую корректировку фотографий.

— Создавать презентации.

— Работать в кадре и собирать информацию в качестве корреспондента.

— Переводить тексты с английского языка или на английский язык. Уровень B2 с переходом на C1.

— Оформлять контент на сайт через WordPress. Другие могу освоить.

Портфолио:

https://goo.su/omV8h4

Форматы — от глянцевых текстов до контента специализированного коммерческого издания.

Связь: TG: @dakaktakto1 +79832060605