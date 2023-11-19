Добрый день. Меня зовут Антон Махов — занимаюсь текстом, контентом и не только.
Что я могу для вас делать:
— Писать тексты- короткие и лонгриды. Пишу на заданную тематику лёгким, читаемым слогом, могу предложить тему сам.
— Адоптация и рерайт готовых текстов. Уникальность от 90%.
— Проводить переговоры по телефону. Получить и сдать задание заказчику.
— Искать и проверять информацию. Оперативно создавать новостные материалы.
— Провести репортажную фотосъёмку и базовую корректировку фотографий.
— Создавать презентации.
— Работать в кадре и собирать информацию в качестве корреспондента.
— Переводить тексты с английского языка или на английский язык. Уровень B2 с переходом на C1.
— Оформлять контент на сайт через WordPress. Другие могу освоить.
Портфолио:
Форматы — от глянцевых текстов до контента специализированного коммерческого издания.
Связь: TG: @dakaktakto1 +79832060605