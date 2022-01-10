MailCase_pro

Программист 1С
• Разработка программного обеспечения
• Бэнчмаркинг
• Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,
• Re-engineering бизнес-процессов в IT сегменте бизнеса
• Создание автоматизированного контента
• Полное сопровождение 1С
• Обновление 1С
• Обучение пользователей
• Настройка 1С
• Доработка 1С
• Update 1С |
• Цифровизация и разработка внешних обработок
•Разработка обменов: между 1С типовой и нетиповой конфигурацией | SAP | Сайтом (битрикс и тп.) | Axapta | МойСклад - облачный сервис управления торговлей и складом | и тп.
•Написание ТЗ | Доработка 1С | Распределение задач и контроль исполнения
•Конфигурации: ERP | КА | УТ | УНФ | Розница | Бухгалтерия | ЗУП | Документооборот | CRM | ТОИР | ITIL.
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