MailCase_pro

Программист 1С

• Разработка программного обеспечения

• Бэнчмаркинг

• Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

• Re-engineering бизнес-процессов в IT сегменте бизнеса

• Создание автоматизированного контента

• Полное сопровождение 1С

• Обновление 1С

• Обучение пользователей

• Настройка 1С

• Доработка 1С

• Update 1С |

• Цифровизация и разработка внешних обработок

•Разработка обменов: между 1С типовой и нетиповой конфигурацией | SAP | Сайтом (битрикс и тп.) | Axapta | МойСклад - облачный сервис управления торговлей и складом | и тп.

•Написание ТЗ | Доработка 1С | Распределение задач и контроль исполнения

•Конфигурации: ERP | КА | УТ | УНФ | Розница | Бухгалтерия | ЗУП | Документооборот | CRM | ТОИР | ITIL.