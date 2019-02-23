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"Человек, который работает руками - рабочий;
человек, работающий руками и головой - ремесленник;
но человек, который работает и руками, и головой, и сердцем - мастер своего дела".
Луис Найзер
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