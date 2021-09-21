Графический дизайнер

Здравствуйте ,меня зовут Максим, я дизайнер!

Специализируюсь на графическом дизайне. Создаю инструменты индивидуализации и идентификации для бизнеса и бренда в любой сфере.

Мной было разработано около ста логотипов для абсолютно разных целей заказчиков. Я приложу максимум усилий чтобы создать для вас продукт который вы оцените и будете с удовольствием использовать долгие годы.

Гарантирую вам:

-Высокое качество работы. Использую исключительно векторную графику. Конечный продукт можно будет использовать в любых размерах .

-Эксклюзивность логотипа! Все элементы торговой марки создаются и разрабатываются вручную мной.

-Индивидуальный подход! Учту любые ваши пожелания . Конечная цель для меня - создать инструмент ,который не просто будет работать ,но и будет вам нравится.

-Работаю над вашим логотипом до ПОЛНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ. За правки вам платить не нужно.

-Бережное отношение к вашему времени! Логотипы нужны людям которые что то создают или к чему то стремятся ! Если работа срочная ,будьте уверены ,я воздержусь от перерывов даже на еду ,чтобы разработать логотип как можно быстрее.