Разработка стартапов. Создание сайтов. Web-дизайн.

Связаться с нами:

тел.: +7 (964) 564 07 47 (Александр)

e-mail : [email protected]

Являюсь менеджером компании веб-разработчиков, которая предоставляет обширный спектр услуг в сфере интернет-решений для бизнеса.

Разрабатываем, как проекты в целом, так и единичных элементов. Мы беремся за заказы любого уровня сложности, с различным бюджетом от

- сайта-визитки до глобального веб-портала

- дизайна

- веб-программирования

- копирайтинга

- хостинга

- поддержки

- разработка стартапов

- 3D анимация

- разработка приложений под iOS и Android

и другое (см. подробнее портфолио на сайте)

Выполнение заказов по всей России и Европе.