Разработка стартапов. Создание сайтов. Web-дизайн.
Связаться с нами:
тел.: +7 (964) 564 07 47 (Александр)
e-mail : [email protected]
Являюсь менеджером компании веб-разработчиков, которая предоставляет обширный спектр услуг в сфере интернет-решений для бизнеса.
Разрабатываем, как проекты в целом, так и единичных элементов. Мы беремся за заказы любого уровня сложности, с различным бюджетом от
- сайта-визитки до глобального веб-портала
- дизайна
- веб-программирования
- копирайтинга
- хостинга
- поддержки
- разработка стартапов
- 3D анимация
- разработка приложений под iOS и Android
и другое (см. подробнее портфолио на сайте)
Выполнение заказов по всей России и Европе.
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