Прикладное ПО

Моя цель - набраться опыта в создании приложений для конечного клиента. Первые заказы готов делать либо бесплатно, либо за символическую плату.

ОПЫТ:

Специализируюсь на десктопных приложениях. Язык С/C++, 4 года.

Разработка приложений для математических расчетов любой сложности в любой области. Гидро-аэро-динамика, расчеты для инженерных задач, возможно с нуля, т.е. начиная с построения модели. Численные методы любого типа и сложности, визуализация процессов. Создание пакетов для решения конкретных задач. Распараллеливание расчетов ( MPI ).

С разработкой веб-приложений практически не знаком, поэтому просьба не давать больших проектов в этой области.

В основном опыт программирования на Linux. Изучение программирования под Windows начал недавно, в среде Visual Studio. Успел освоить MFC и написал первый небольшой проект для инженерной лаборатории University of Pittsburgh.

Сейчас стою перед выбором дальнейшего изучения : С#, Java, PHP, ASP.NET ?

Образование: мехмат МГУ, graduate school of University of Pittsburgh (математическая кандидатская США). Свободное владение американским английским.

Готов тратить на работу и освоение нового по 4 часа в день, минимум. Готов участвовать в любом проекте, представляющем интерес для реального пользователя, а не для теории.