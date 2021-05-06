Графический дизайнер / фотограф

Родился и вырос в маленьком провинциальном городе - Пинске. С самого детства увлекаюсь рисованием и фотографией в следствии чего поступил в колледж искусств на отделение дизайна. За 4 года дневного обучения я достиг некоторых высот в понимании графического дизайна и фотографии ведь я не только обучался в колледже но и занимался самообразованием, так как это учебное заведение не могло дать мне познания в некоторых современных программах и понимания актуальных трендов. Закончил колледж с отличием по профильным предметам и защитил дипломную работу на наивысший балл.

После работал по найму а так же на разных биржах фриланса.

Если вам нужен качественный дизайн, от логотипа до полностью разработанного фирменного стиля, ты обратился по адресу.