Начинающий seo-специалист
Недавно окончила курс по seo-продвижению и мне необходима практика.
Если у Вас нет сайта - помогу его создать
Если же у вас есть уже готовый сайт, который не работает, то Вы - предоставляете мне его, а я в свою очередь делаю:
- полный комплексный аудит сайта
▫- конкурентный анализ
- анализ Коммерческих факторов конкурентов в нише
▫- сбор Семантического Ядра
- кластеризация СЯ
▫- разработка структуры сайта
- в целом работа над контентом сайта
▫- написание мета-данных (title, description и H1)
- технический аудит сайта
▫- юзабилити аудит сайта
- внешняя оптимизация сайта
Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество за символическую плату
Я против войны в Украине!