Начинающий seo-специалист

Недавно окончила курс по seo-продвижению и мне необходима практика.

Если у Вас нет сайта - помогу его создать 

Если же у вас есть уже готовый сайт, который не работает, то Вы - предоставляете мне его, а я в свою очередь делаю:

- полный комплексный аудит сайта

▫- конкурентный анализ

- анализ Коммерческих факторов конкурентов в нише

▫- сбор Семантического Ядра

- кластеризация СЯ

▫- разработка структуры сайта

- в целом работа над контентом сайта

▫- написание мета-данных (title, description и H1)

- технический аудит сайта

▫- юзабилити аудит сайта

- внешняя оптимизация сайта

Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество за символическую плату 