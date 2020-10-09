Редактор/корректор

✨В 2020 году закончила Новосибирский государственный университет на направлении "Филология". Люблю все, что связано с текстами: корректура, редактура, рерайт и прочее.

✨Владение компьютером: печать, сканирование, копированиедокументов; интернет; электронная почта; Microsoft Word; Microsoft Excel;

Microsoft Power Point; Photoshop, Lightroom.

✨Грамотная письменная и устная речь.

✨Готова отдаваться работе на 100%

✨Пунктуальна, ценю свое и чужое время.