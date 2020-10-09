Редактор/корректор
✨В 2020 году закончила Новосибирский государственный университет на направлении "Филология". Люблю все, что связано с текстами: корректура, редактура, рерайт и прочее.
✨Владение компьютером: печать, сканирование, копированиедокументов; интернет; электронная почта; Microsoft Word; Microsoft Excel;
Microsoft Power Point; Photoshop, Lightroom.
✨Грамотная письменная и устная речь.
✨Готова отдаваться работе на 100%
✨Пунктуальна, ценю свое и чужое время.
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