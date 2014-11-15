Копирайт-рерайт.Работаю в паре с мужем

Занимаюсь копирайтом и рерайтом.Тематика,на которую готова написать статью либо обзор весьма разнообразна-рукоделие,кулинария,психология личности и отношений,автомобили,мобильные устройства,растения,мода,сфера красоты,здоровье.

Работаю в паре с мужем.Он специализируется в написании статей на политические,исторические темы,обзоры компьютерной техники и играх,также хорошо осведомлен в сфере юриспруденции (имеет высшее юридическое образование и приличный опыт работы).

С удовольствием выполним заказ на любую из вышеперечисленных тем.К работе относимся ответственно и с творческим подходом.Так как рейтинг на этом сайте еще не наработан-готовы работать без предоплаты,так сказать,на доверии.

Раннее проживали в городе Донецк.В данный момент на территории нашей области ведут военные действия.Работу,соответственно,мы потеряли.Поэтому будем рады любой возможности проявить себя в этом сервисе и трудится на этом поприще.