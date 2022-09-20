UX&UI design
Я получаю удовольствие от работы. Ценю время заказчика и его пожелания, поэтому работаю быстро с учетом всех деталей. Не срываю сроки проектов, а если что-то занимает больше времени, заранее об этом говорю.
Работаю выполняю в Figma.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- От вас полное задание.
- Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения.
- В течении утвержденного срока предоставляю превью сделанной работы на согласование.
- Внесение корректировок (если возникнет в этом необходимость).
- Согласование работы
- Отправка исходников.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Lintu — создание лендинганет просмотров