Makarova_26

Татьяна Makarova_26

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UX&UI design

Я получаю удовольствие от работы. Ценю время заказчика и его пожелания, поэтому работаю быстро с учетом всех деталей. Не срываю сроки проектов, а если что-то занимает больше времени, заранее об этом говорю.

Работаю выполняю в Figma.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • От вас полное задание.
  • Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения.
  • В течении утвержденного срока предоставляю превью сделанной работы на согласование.
  • Внесение корректировок (если возникнет в этом необходимость).
  • Согласование работы
  • Отправка исходников.
!!! Исходники отправляю только после полной оплаты заказа.

Портфолио