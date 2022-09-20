UX&UI design

Я получаю удовольствие от работы. Ценю время заказчика и его пожелания, поэтому работаю быстро с учетом всех деталей. Не срываю сроки проектов, а если что-то занимает больше времени, заранее об этом говорю.

Работаю выполняю в Figma.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

От вас полное задание.

Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения.

В течении утвержденного срока предоставляю превью сделанной работы на согласование.

Внесение корректировок (если возникнет в этом необходимость).

Согласование работы

Отправка исходников.

!!! Исходники отправляю только после полной оплаты заказа.