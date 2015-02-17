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Доброго времени суток!

Первое на что хочу обратить Ваше внимание - я новичок на этой бирже.

И на данном этапе для меня важен не столько заработок, сколько

формирование репутации. То есть рейтинг и Ваши положительные отзывы,

уважаемые работодатели.

Поэтому я готов выполнять заказы по очень лояльным ценам - дешевле любой цены предложенной Вам другими исполнителями.

Если у Вас ограниченный бюджет или Вы просто хотите сэкономить (вполне законное желание!), то Вы попали по адресу.

Однако невысокая стоимость моих услуг отнюдь не обозначает их низкое качество.

Я занимаюсь веб-разработкой 6 лет и имею опыт в реализации самых разных задач.

Поэтому, если Вам требуется опытный и ответственный исполнитель, Вы так же попали по адресу.

Обращайтесь и, гарантирую, Вы останетесь довольны!