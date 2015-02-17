Доброго времени суток!
Первое на что хочу обратить Ваше внимание - я новичок на этой бирже.
И на данном этапе для меня важен не столько заработок, сколько
формирование репутации. То есть рейтинг и Ваши положительные отзывы,
уважаемые работодатели.
Поэтому я готов выполнять заказы по очень лояльным ценам - дешевле любой цены предложенной Вам другими исполнителями.
Если у Вас ограниченный бюджет или Вы просто хотите сэкономить (вполне законное желание!), то Вы попали по адресу.
Однако невысокая стоимость моих услуг отнюдь не обозначает их низкое качество.
Я занимаюсь веб-разработкой 6 лет и имею опыт в реализации самых разных задач.
Поэтому, если Вам требуется опытный и ответственный исполнитель, Вы так же попали по адресу.
Обращайтесь и, гарантирую, Вы останетесь довольны!