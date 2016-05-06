MakeBeCool-1

Не только проффесионалы, но еще и эксперты!

MakeBeCool команда настоящих экспертов в своем деле.

Немного о том почему мы позиционируем себя как эксперты:

1. Адаптивный дизайн. Мы одни из первых в Украине и первые в нашем регионе кто начал разрабатывать адаптивные сайты и у нас богатый опыт в этой сфере. Мы стараемся продумать адаптацию для каждого нашего проекта, каким бы сложным он не был и это у нас получается. Наши постоянные клиенты уже оценили преимущества – это экономия финансов, эффективная SEO-оптимизации, usability и лояльность к пользователям, повышенный уровень конверсии, упрощенный процесс аналитики.

2. Мы используем передовые стандарты: HTML5, CSS3 и современные инструменты: MODX Revolution, PrestaShop. И это влияет не только на внешний вид но и на доскональную SEO оптимизацию сайтов их скорость работы и отказоустойчивость.

3. SEO оптимизация. Мы очень деликатно подходим к этому вопросу и разрабатываем сайты с учетом всех необходимых требований поисковых роботов, т.к. эффективность сайта зависит и от того как просто его могут найти потенциальные клиенты.

4. Интеграция с amoCRM. В бизнесе всегда важно заниматься продажами и мы помогаем их систематизировать с помощью наших партнеров - amoCRM.

Наш персональный сайт - https://makebecool.com/ru/ .