LANDING PAGE. САЙТ ВИЗИТКА "ПОД КЛЮЧ"
Занимаюсь разработкой
LANDING PAGE И САЙТА-ВИЗИТКИ
"ПОД КЛЮЧ" CMS WordPress
ТАКЖЕ НАСТРОЙКОЙ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ GOOGLE ADWORDS ТА FACEBOOK
Полноценный адаптивный интернет ресурс с полным доступом.
Услуга включает:
1.Адаптивный сайт
2.Установка на хостинг
3.Доменное имя
4.SEO оптимизация сайта
5.Форма обратной связи
6.Форма заказа
7.Подбор и прорисовка картинок
8.Онлайн консультант
9.Наполнение контентом
Портфолио
- LANDING PAGE, САЙТ ВИЗИТКА - "ПОД КЛЮЧ"58 просмотров