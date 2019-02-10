MakeNick

Николай Ящук MakeNick

 
34 годаУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
LANDING PAGE. САЙТ ВИЗИТКА "ПОД КЛЮЧ"

Занимаюсь разработкой 

LANDING PAGE И САЙТА-ВИЗИТКИ

"ПОД КЛЮЧ" CMS WordPress

ТАКЖЕ НАСТРОЙКОЙ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ GOOGLE ADWORDS ТА FACEBOOK

https://web.makenick.com

Полноценный адаптивный интернет ресурс с полным доступом.

Услуга включает:

 1.Адаптивный сайт

 2.Установка на хостинг

 3.Доменное имя

 4.SEO оптимизация сайта

 5.Форма обратной связи

 6.Форма заказа

 7.Подбор и прорисовка картинок

 8.Онлайн консультант

 9.Наполнение контентом

WordPressФорма обратной связиСайт-визиткаGoogle AdsSEO-оптимизация
Портфолио