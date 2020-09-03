Веб разработчик
Здравствуйте! Я Александр Кротов, штатный разработчик. Веб разработкой занимаюсь 10 лет. Я работал в веб-студии, малых и больших компаниях. Нахожу подход ко всем клиентам и решаю задачи любой сложности. В личном плане я непревзойденный профессионал, который эффективен, полезен и требователен во всем, что я делаю. Я буду относиться к каждому проекту так же целеустремленно и честно, как если бы он был моим собственным.
Мои навыки следующие:
Frontend:
- Фреймворки MVC: Angular.js, React.js, Vue.js, Nuxt
- Javascript, JQuery, Ajax, Lodash, D3JS
- HTML5 (аудио, видео, холст, геолокация), css3;
- Адаптивные макеты / фреймворки - Bootstrap, Vuetify, Element io;
- PHP
- NODE JS
- Mysql
- indexedDB
- Phalcon
- Symfony 3/4/5
- Api Platform
- Laravel
- Wordpress
- Umi
- Bitrix
- Пользовательские cms / crm
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