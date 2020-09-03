Makeelele

Александр Makeelele

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб разработчик

Здравствуйте! Я Александр Кротов, штатный разработчик. Веб разработкой занимаюсь 10 лет. Я работал в веб-студии, малых и больших компаниях. Нахожу подход ко всем клиентам и решаю задачи любой сложности. В личном плане я непревзойденный профессионал, который эффективен, полезен и требователен во всем, что я делаю. Я буду относиться к каждому проекту так же целеустремленно и честно, как если бы он был моим собственным.

Мои навыки следующие:

Frontend:

  • Фреймворки MVC: Angular.js, React.js, Vue.js, Nuxt
  • Javascript, JQuery, Ajax, Lodash, D3JS
  • HTML5 (аудио, видео, холст, геолокация), css3;
  • Адаптивные макеты / фреймворки - Bootstrap, Vuetify, Element io;
Back-end:
  • PHP
  • NODE JS
Базы данных:
  • Mysql
  • indexedDB
Знание PHP Framework / CMS:
  • Phalcon
  • Symfony 3/4/5
  • Api Platform
  • Laravel
  • Wordpress
  • Umi
  • Bitrix
  • Пользовательские cms / crm
Четкое понимание настройки сервера, оптимизации, кеширования, сжатия, понимание того, как все работает.
PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLBootstrapjQueryAjaxБитриксSymfonyVue.jsNuxt.jsReact.js