Веб разработчик

Здравствуйте! Я Александр Кротов, штатный разработчик. Веб разработкой занимаюсь 10 лет. Я работал в веб-студии, малых и больших компаниях. Нахожу подход ко всем клиентам и решаю задачи любой сложности. В личном плане я непревзойденный профессионал, который эффективен, полезен и требователен во всем, что я делаю. Я буду относиться к каждому проекту так же целеустремленно и честно, как если бы он был моим собственным.

Мои навыки следующие:

Frontend:

Фреймворки MVC: Angular.js, React.js, Vue.js, Nuxt

Javascript, JQuery, Ajax, Lodash, D3JS

HTML5 (аудио, видео, холст, геолокация), css3;

Адаптивные макеты / фреймворки - Bootstrap, Vuetify, Element io;

PHP

NODE JS

Mysql

indexedDB

Phalcon

Symfony 3/4/5

Api Platform

Laravel

Wordpress

Umi

Bitrix

Пользовательские cms / crm

Четкое понимание настройки сервера, оптимизации, кеширования, сжатия, понимание того, как все работает.