Диктор. Сценарист. Журналист

Диктор, журналист и радиоведущая. 5 с половиной лет трудилась в сфере радиовещания. 8 лет записываю рекламные ролики, озвучиваю аудиокниги и аудиогиды, обучающие материалы, голосовые приветствия, IVR, документальные фильмы и рекламные видео. Мой голос слышат во многих городах России и СНГ. Текст, который берусь озвучивать, делаю своим, искренне передаю смысл каждого слова - именно так можно наиболее полно и разнообразно донести любую информацию до слушателя и вашего потенциального клиента.

Придумываю рекламные ролики, сценарии для любого типа аудиорекламы.

Преподаю в Санкт-Петербургской школе телевидения.