MakhovaEkaterina

Архитектор

Программы: AutoCAD 2D, SketchUp + V-Ray, Adobe Photoshop , Lumion, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, Twinmotion, Revit, 3ds Max, Adobe Illustrator, ArchiCAD

Основные навыки:

1. Индивидуальный проект: чертежи, экспликации.

2. Реконструирование: корректировка готовых чертежей, корректировка 3D моделей.

3. 3D: интерьеры, здания, мебель, генеральные планы.

4. Визуализация: интерьеров, экстерьеров, мебели, генеральные планы.

5. Видео: видеооблет здания, презентация предметов интерьера.

Буду рада вашим предложениям и вопросам.

Выполнение работы:

1. Обсуждение деталей и пожеланий для выполнения вашего задания, получение тз и всех требующихся файлы для работы.

2. Высылается промежуточный этап на согласование, внесение правок, учитываю ваши дополнительные пожелания.

3. Сдача работы, возможно внести небольшие изменения.