MakhovaEkaterina

Екатерина Махова MakhovaEkaterinaMakhovaEkaterina
Программы: AutoCAD 2D, SketchUp + V-Ray, Adobe Photoshop , Lumion, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, Twinmotion, Revit, 3ds Max, Adobe Illustrator, ArchiCAD
Основные навыки:
1. Индивидуальный проект: чертежи, экспликации.
2. Реконструирование: корректировка готовых чертежей, корректировка 3D моделей.
3. 3D: интерьеры, здания, мебель, генеральные планы.
4. Визуализация: интерьеров, экстерьеров, мебели, генеральные планы.
5. Видео: видеооблет здания, презентация предметов интерьера.
Буду рада вашим предложениям и вопросам.
Выполнение работы:
1. Обсуждение деталей и пожеланий для выполнения вашего задания, получение тз и всех требующихся файлы для работы.
2. Высылается промежуточный этап на согласование, внесение правок, учитываю ваши дополнительные пожелания.
3. Сдача работы, возможно внести небольшие изменения.