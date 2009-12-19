Настройка высоконагруженных вебпроектов, аудит проблем с производительно...

Моё подробное резюме можно посмотреть здесь http://bit.ly/ohvIf

Имеется опыт в проектировании, реализации, развертывании и поддержке проектов на системе 1C-Битрикс: Управление сайтом - корп.сайты, интернет магазины, сайты интегрированные с ERP-системами, сайты с высокой посещаемостью и т.д (6 лет).

Предлагаю следующие услуги:

- настройка серверов для высоконагруженных веб-проектов (LAMP - Linux, Apache, Mysql, PHP)

- настройка систем контроля версий (subversion, mercurial, CVS и т.д.)

- аудит проблем связанных производительностью

- проектирование ПО и баз данных

- разработка