Настройка высоконагруженных вебпроектов, аудит проблем с производительно...
Моё подробное резюме можно посмотреть здесь http://bit.ly/ohvIf
Имеется опыт в проектировании, реализации, развертывании и поддержке проектов на системе 1C-Битрикс: Управление сайтом - корп.сайты, интернет магазины, сайты интегрированные с ERP-системами, сайты с высокой посещаемостью и т.д (6 лет).
Предлагаю следующие услуги:
- настройка серверов для высоконагруженных веб-проектов (LAMP - Linux, Apache, Mysql, PHP)
- настройка систем контроля версий (subversion, mercurial, CVS и т.д.)
- аудит проблем связанных производительностью
- проектирование ПО и баз данных
- разработка
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