Администратор интернет проектов

Меня зовут Александр, лучше всего знаю WP, на нем работаю с 2007 года. Знаю сео,смо, работаю с биржами ссылок и статей, пишу тексты для сайтов,обрабатываю фоты, могу брать полностью сайт на обслуживание, ведение групп в социальных сетях. и многое другое, к клиентам индивидуальный подход, все обсуждается индивидуально. С WP делаем все.