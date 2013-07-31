Администратор интернет проектов
Меня зовут Александр, лучше всего знаю WP, на нем работаю с 2007 года. Знаю сео,смо, работаю с биржами ссылок и статей, пишу тексты для сайтов,обрабатываю фоты, могу брать полностью сайт на обслуживание, ведение групп в социальных сетях. и многое другое, к клиентам индивидуальный подход, все обсуждается индивидуально. С WP делаем все.
Действие аккаунта приостановлено!
Интернет-магазины
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от $300
от 20 дней
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Наполнение сайтов
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от $400
от 7 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 20 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $600
от 14 дней
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