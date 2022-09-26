MakletsovaOlga

Напишу цікаві тексти. Звертайтеся)
Добрий день.
Мене звати Ольга, мені 35 років.
В минулому офісний працівник.
Я мама двох чудових дівчаток.
Зараз займаюся вирощуванням ягідних рослин.
Можу написати цікаві тексти на теми материнства, виховання та догляду за дітками, власний досвід...
Якщо є інтерес до садівництва і ягідних рослин, це те, що є моїм хобі. Можу поділитися інформацією.Цікавить інформація про рекламу дитячих товарів, візочків ( я їх просто обожнюю), можу написати про свій досвід використання, пошук необхідних речей та того, що дійсно необхідно для малечі.