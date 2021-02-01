Выполнение всех видов работ!

Добрый день дорогие друзья!

Если Вы зашли на мою страницу, то для Вас нужно выполнить определенное задание.

Обращаясь ко мне вы получаете качество и скорость исполнения.

Немного моих навыков, полученных в предыдущих проектах, на других платформах:

Видео-монтаж (программа SonyVegas)

Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)

Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)

Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)

Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)

Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)

Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)

Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)

Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)

И это, далеко, не полный список моих навыков.

Обращаясь ко мне вы делаете правильный выбор!