Выполнение всех видов работ!
Добрый день дорогие друзья!
Если Вы зашли на мою страницу, то для Вас нужно выполнить определенное задание.
Обращаясь ко мне вы получаете качество и скорость исполнения.
Немного моих навыков, полученных в предыдущих проектах, на других платформах:
- Видео-монтаж (программа SonyVegas)
- Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)
- Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)
- Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)
- Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)
- Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)
- Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)
- Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)
- Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)
Обращаясь ко мне вы делаете правильный выбор!
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