Makovka94

Олег Поликашов Makovka94

 
29 летРоссия/Череповец
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Выполнение всех видов работ!

Добрый день дорогие друзья!

Если Вы зашли на мою страницу, то для Вас нужно выполнить определенное задание.

Обращаясь ко мне вы получаете качество и скорость исполнения.

Немного моих навыков, полученных в предыдущих проектах, на других платформах:

  • Видео-монтаж (программа SonyVegas)
  • Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)
  • Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)
  • Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)
  • Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)
  • Озвучка (Ролики для YouTube, реклама и прочее)
  • Помощь в решении управленческих вопросов (Помимо образования полученного в сфере "Управление персоналом", моим основным местом работы является похожее направление. (Помощь в проектах по введению Мотивационных программ, Написание KPI, Поиск персонала на работных сайта и в сетях интернет)
  • Работа с фото (Удаления фона на фото, удаление нежелательных объектов, обработка, цветокоррекция и многое другое)
  • Аудио (Занимаюсь музыкой больше 10 лет, есть вся необходимая аппаратура.)
И это, далеко, не полный список моих навыков.

Обращаясь ко мне вы делаете правильный выбор!