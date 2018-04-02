СММ менеджер. Продвижение групп.
Хотите чтобы ваша группа выделялась среди конкурентов?
Хотите живых подписчиков, а не ботов?
Хотите развивать свой бизнес в социальной сети?
Я как SMM менеджер предлагаю вам следующее:
Создам фирменный стиль вашей группы;
Настрою группу и приложения под ваш бизнес и потребности;
Создам уникальный контент;
Составлю контент план;
Использую продвижение группы БЕЗБЮДЖЕТНЫМИ инструментами;
Использую все нововведения ВКонтакте в вашу пользу.
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