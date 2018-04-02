СММ менеджер. Продвижение групп.

Хотите чтобы ваша группа выделялась среди конкурентов?

Хотите живых подписчиков, а не ботов?

Хотите развивать свой бизнес в социальной сети?

Я как SMM менеджер предлагаю вам следующее:

Создам фирменный стиль вашей группы;

Настрою группу и приложения под ваш бизнес и потребности;

Создам уникальный контент;

Составлю контент план;

Использую продвижение группы БЕЗБЮДЖЕТНЫМИ инструментами;

Использую все нововведения ВКонтакте в вашу пользу.