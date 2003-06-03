MaksGordun

Люблю вчитись та програмувати

Досвіду як працю з кимось не маю. Хіба є свої міні проекти. Пишу сайти, та невеличкі програми. Можу допомогти освоїтись з мовою програмування.

Мої вміння:

JavaScript, TypeScript: React, vue, html5,

C++, C (хіба на рівні лабораторних, або дипломних робіт)

Python: знайомий з багатьма фреймворками, такими як: Django, Flask, Kivy, PyQt...

Швидко вчусь, тому якщо потрібно вивчу фреймворк, або бібліотеку.

Дуже люблю робити невеличкі ігри на html5 canvas.

Мій телеграм: maksoniqwr.