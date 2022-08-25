Стильный Видеомонтаж
Сделаю для Вас слайд-шоу
Красиво, Стильно и Быстро!
Вы сможете увидеть результат через 24 часа,
если мы будем собирать Ваше видео по готовому шаблону.
Если же будем творить с нуля –
от трёх дней до недели и более в зависимости от количества желаемого видеоряда и скорости согласования шаблона и сценария.
Примеры готовых шаблонов можно посмотреть в моём портфолио.
В готовых шаблонах мы можем изменять всё, что пожелает душа:
композицию, продолжительность, тексты, звук.
Цены:
создание шаблона с нуля 12000 р.
монтаж в готовом шаблоне 800 р. за минуту
Пишите, буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!