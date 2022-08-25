Стильный Видеомонтаж

Сделаю для Вас слайд-шоу

Красиво, Стильно и Быстро!

Вы сможете увидеть результат через 24 часа,

если мы будем собирать Ваше видео по готовому шаблону.

Если же будем творить с нуля –

от трёх дней до недели и более в зависимости от количества желаемого видеоряда и скорости согласования шаблона и сценария.

Примеры готовых шаблонов можно посмотреть в моём портфолио.

В готовых шаблонах мы можем изменять всё, что пожелает душа:

композицию, продолжительность, тексты, звук.

Цены:

создание шаблона с нуля 12000 р.

монтаж в готовом шаблоне 800 р. за минуту

Пишите, буду рад сотрудничеству!

vk.com/maksmedia