Здравствуй!
Давай коротко расскажу о себе:
Меня зовут Максим Щуров!
Я являюсь профессиональным веб-дизайнером, с опытом в более чем двух лет! Создаю сайты чисто индивидуальные в Figma, добивая их верстку на платформе Tilda!
Каждый день я изучаю что-то новое и открываю для себя новые границы дизайна, к каждому проекту я подхожу с огромной ответственностью, и выкладываю из себя все силы и знания!
Закончил обучение и сдал экзамены на «отлично» в онлайн школе Никиты Юдаева
ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ:
- Создание сайтов любой сложности под ключ (лендинги, корпоративные сайты, нестандартные проекты)
- Адаптивная верстка сайтов
- Веб-дизайн Figma, Tilda
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- знание программ Figma, Adobe Photoshop, Tilda
- чувствую стиль и иду в рамках тренда
- каждый день учусь чему-то новому и не останавливаюсь на одном результате
- к каждому проекту подхожу ответственно и выкладываю из себя весь пот и усилия
- ежедневно на связи
- клиентоориентированный подход к выполнению задач
- строгое соблюдение сроков
- высокое качество работы по доступной цене
БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ СВЯЗИ:
- Позвонить +7 (914) 375-35-40
- Написать в WHATSAPP https://wa.me/79143753540
- Написать в TELEGRAM https://t.me/shchurov_design
- Написать на ПОЧТУ [email protected]