Немного о себе:

Здравствуй!



Давай коротко расскажу о себе:

Меня зовут Максим Щуров!

Я являюсь профессиональным веб-дизайнером, с опытом в более чем двух лет! Создаю сайты чисто индивидуальные в Figma, добивая их верстку на платформе Tilda!

Каждый день я изучаю что-то новое и открываю для себя новые границы дизайна, к каждому проекту я подхожу с огромной ответственностью, и выкладываю из себя все силы и знания!

Закончил обучение и сдал экзамены на «отлично» в онлайн школе Никиты Юдаева





ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ:

- Создание сайтов любой сложности под ключ (лендинги, корпоративные сайты, нестандартные проекты)

- Адаптивная верстка сайтов

- Веб-дизайн Figma, Tilda





МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- знание программ Figma, Adobe Photoshop, Tilda

- чувствую стиль и иду в рамках тренда

- каждый день учусь чему-то новому и не останавливаюсь на одном результате

- к каждому проекту подхожу ответственно и выкладываю из себя весь пот и усилия

- ежедневно на связи

- клиентоориентированный подход к выполнению задач

- строгое соблюдение сроков

- высокое качество работы по доступной цене

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ СВЯЗИ:

- Позвонить +7 (914) 375-35-40

- Написать в WHATSAPP https://wa.me/79143753540

- Написать в TELEGRAM https://t.me/shchurov_design

- Написать на ПОЧТУ [email protected]