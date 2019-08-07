Maks_Vector_Grap

Создаю логотипы, визитки и рекламные банеры, посты. Сделаю быстро, качественно и не дорого
Здравствуйте, меня зовут Макс.
Я создаю логотипы, визитки, рекламные банеры, посты. Все работы делаю в нескольких вариантах и цветах. Будут учтены все ваши пожелания на счет работы и будет сделано до тех пока вам не понравиться (в разумных пределах).
Что нужно для работы :
- Примеры понравившейся работ.
- Ваши предпочтения, что вы хотите видеть в работе.
- Ответы на некоторые вопросы которые мы с вами обсудим лично (например : О чём ваш (логотип, банер) должен говорить людям?)
Оплата обсуждается.
Контакты :Email [email protected]